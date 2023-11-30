Украинские силовики начали «зачистку» территории Свято-Николаевского собора УПЦ

Силовики оцепили территорию собора и начали проводить операцию в духовном училище.

«Всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение», - отметили в пресс-службе.

Некоторые девушки спрятались в кельях. Правоохранители пригрозили взломать двери и силой вывести учащихся, если те не покинут помещения сами. Воспитанниц училища отвели к автобусу, который доставит их в одно из общежитий. В пресс-службе добавили, что действия полиции вызвали у девушек сильный стресс.

«Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила», - указали в УПЦ.

Ранее украинские силовики оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах. Перед этим в здание проникли активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которых не стала останавливать полиция.