Украинские пилоты начнут обучение управлением F-16 в Румынии

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Он подчеркнул, что на этих самолетах начнут обучение украинские пилоты.

ТАСС со ссылкой на штаб Военно-воздушных сил Румынии сообщил, что речь идет о пяти самолетах, которые прибыли на авиабазу Фетешть.

Обслуживать истребители станет Европейский центр подготовки пилотов для F-16, созданный военными ведомствами Румынии, Нидерландов и Дании вместе с компанией Lockheed Martin. Новую базу уже назвали международным хабом подготовки пилотов из стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о патовой ситуации на линии соприкосновения, заявил, что положение войск на фронте тяжелое, но выразил надежду, что истребители F-16 помогут исправить положение.

Он пояснил, что сейчас в небе доминирует российская авиация, что привело к полной остановке украинских войск.