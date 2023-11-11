11 ноября 2023, 23:10

Украинские мошенники уговорили женщину поджечь дом и две машины в Белоруссии

Pxhere
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Женщина в городе Бресте под давлением мошенников с Украины подожгла два автомобиля и дом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД.

«В Бресте сотрудники милиции задержали 44-летнюю женщину, которая совершила поджог двух автомобилей, а затем стала виновницей возгорания в подъезде жилого дома и в квартире. На преступление ее подтолкнули мошенники, след которых привел на Украину», - указали в сообщении.

По словам жительницы Белоруссии, ее 21-летний сын общался в мессенджере с незнакомцем, который уговорил его взять несколько кредитов и перевести деньги на определенный счет. Молодого человека убедили, что он участвует в «спецоперации правоохранительных органов».

После этого злоумышленники позвонили ей самой с целью склонить к участию в аналогичной «спецоперации». Взамен они обещали вернуть деньги, перечисленные ее сыном. Женщина продала квартиру и перевела деньги мошенникам.

«Спустя время лжеправоохранители снова связались с пострадавшей и вызвались помочь вернуть потерянные деньги. Взамен она должна была изготовить коктейли Молотова и совершить поджоги. Также снимать все на видео», - уточнили в МВД.

Правоохранители выяснили, что мошенники звонили с территории Украины.

Белоруссия Мошенничество Украина
11 ноября 2023, 21:54
Министр обороны Хорватии поплатился должностью за смертельное ДТП
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Ставший участником автомобильной аварии министр обороны Хорватии Марио Баножич лишился своего поста. Как сообщило издание Dnevnik, такое решение принял глава правительства Андрей Пленкович.

Ставший участником автомобильной аварии министр обороны Хорватии Марио Баножич лишился своего поста. Как сообщило издание Dnevnik , такое решение принял глава правительства Андрей Пленкович.

Авария с участием главы оборонного ведомства произошла утром в субботу, 11 ноября. Министр Баножич на своей машине из-за плохой видимости и осадков врезался во встречный фургон. Водитель пострадавшей машине погиб на месте. Глава Минобороны получил серьезную травму головы.

В пресс-службе Минобороны заявили, что министру в его свободное время не положены машины сопровождения или специальные маячки на личный транспорт.

В МВД Хорватии добавили, что на место аварии не вызывали военную полицию, так как глава оборонного ведомства находился не при исполнении своих служебных обязанностей.

После того, как сообщение об аварии министра Баножича предали огласке, глава правительства Андрей Пленкович объявил о его отстранении в связи с «чрезвычайными обстоятельствами».

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг уволил министра лесного хозяйства и природопользования республики, а также руководителя регионального управления Авиалесоохраны за аварию с участием подведомственного транспорта , в которой погибла семья из пяти человек.

ДТП Европа
11 ноября 2023, 21:09
Арабские и исламские страны потребовали от СБ ООН остановить конфликт в Газе
РИА «Новости»
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Лидеры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) обратятся в СБ ООН с призывом обязать Израиль немедленно прекратить огонь в секторе Газа, указали в декларации по итогам внеочередного арабо-исламского саммита. Об этом сообщил ТАСС.

«Обратиться к Совету Безопасности с просьбой принять окончательно и юридически обязывающее решение о прекращении агрессии со стороны оккупационной власти [Израиля], нарушающей международное гуманитарное право», - отметили в документе.

Страны призывали остановить экспорт вооружений в Израиль, отметив, что готовится обращение к прокурору МУС с просьбой расследовать военные преступления израильской армии.

Согласно заявлению, арабские и исламские страны осудили политику двойных стандартов по отношению к ситуации в секторе Газа. Также они обратятся к ОЗХО с просьбой расследовать применение Израилем химического оружия.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за судьбу гражданского населения сектора Газа несет движение ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
11 ноября 2023, 20:51
Российских велосипедистов перестали пускать в Финляндию
РИА «Новости»
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Россиян в Финляндию теперь не пустят и на велосипедах. Крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку, расположенные на юго-востоке страны, запретили въезд на этом средстве передвижения с российской стороны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дежурного сотрудника пограничной охраны КПП «Ваалимаа».

Пограничник рассказал, что запрет действует с 9 ноября, но не смог уточнить, из-за чего его ввели и распространяется ли он на другие регионы Финляндии.

О запрете на въезд велосипедистов в Финляндию предупреждают также российские пограничники, на границе установили запрещающие знаки.

В сентябре Финляндия заявила, что запретит въезд на свою территорию машинам с российскими номерами. Ограничение не коснется только легковых автомобилей дипломатов, а также россиян, въезжающих по гуманитарным причинам. Ранее аналогичные запреты ввели Эстония, Латвия и Литва.

В конце сентября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что от санкций страдают простые россияне, но заявила, что другого выбора у Запада нет.

Финляндия Санкции Россия
11 ноября 2023, 20:37
Полеты военных самолетов России и Китая напугали Японию
РИА «Новости»
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Самой серьезной угрозой безопасности со времени Второй мировой войны назвал премьер-министр Японии Фумио Кисида совместные полеты военных самолетов России и Китая. Как сообщило агентство NHK, такое заявление глава правительства сделал в своем выступлении перед военными воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума.

Кисида напомнил, что за последние несколько дней российские и китайские бомбардировщики уже шесть раз провели патрулирование над водами Японского моря.

«Чтобы защитить нашу страну, мы должны принять решительные меры». Мы будем укреплять нашу обороноспособность», - заявил премьер-министр.

Он пояснил, что страна уже начала разработки ракет дальнего действия для проведения контратак, а в ближайшее время в сотрудничестве с Великобританией и Италией организует работу над созданием реактивных истребителей.

Агентство Associated Press сообщило, что Япония в следующем году увеличит военный бюджет до 7,7 триллиона иен (52,5 миллиарда долларов). Большую часть средств направят на строительство кораблей с крылатыми ракетами большой дальности.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе из соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного оружия. Представитель кабмина соседней страны выразил сожаление и отметил, что решение российская сторона приняла в одностороннем порядке без уведомления.

Самой серьезной угрозой безопасности со времени Второй мировой войны назвал премьер-министр Японии Фумио Кисида совместные полеты военных самолетов России и Китая. Как сообщило агентство NHK , такое заявление глава правительства сделал в своем выступлении перед военными воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума.

Япония Самолеты Россия Армия Китай

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