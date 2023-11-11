Украинские мошенники уговорили женщину поджечь дом и две машины в Белоруссии

«В Бресте сотрудники милиции задержали 44-летнюю женщину, которая совершила поджог двух автомобилей, а затем стала виновницей возгорания в подъезде жилого дома и в квартире. На преступление ее подтолкнули мошенники, след которых привел на Украину», - указали в сообщении.

По словам жительницы Белоруссии, ее 21-летний сын общался в мессенджере с незнакомцем, который уговорил его взять несколько кредитов и перевести деньги на определенный счет. Молодого человека убедили, что он участвует в «спецоперации правоохранительных органов».

После этого злоумышленники позвонили ей самой с целью склонить к участию в аналогичной «спецоперации». Взамен они обещали вернуть деньги, перечисленные ее сыном. Женщина продала квартиру и перевела деньги мошенникам.

«Спустя время лжеправоохранители снова связались с пострадавшей и вызвались помочь вернуть потерянные деньги. Взамен она должна была изготовить коктейли Молотова и совершить поджоги. Также снимать все на видео», - уточнили в МВД.

Правоохранители выяснили, что мошенники звонили с территории Украины.