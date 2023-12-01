Украинские дальнобойщики передумали голодать на границе с Польшей

«Украинские водители на заблокированном пункте пропуска „Краковец - Корчева“ приостановили голодовку после переговоров с польскими забастовщиками: договорились, что польская сторона будет пропускать семь грузовиков в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди», - написал телеканал спустя два с половиной часа после публикации сообщения о начале голодовки.

В очереди перед КПП скопилось более 1,2 тысячи грузовиков, она растянулась минимум на 50 километров. Водители требовали, чтобы поляки пропускали вместо заявленной одной 14 грузовых машин в час.

Убытки Украины от закрытия польской границы достигли одного миллиарда евро. Украина не сможет вернуть потерянные деньги, даже если Польша снова откроет дороги.