01 декабря 2023, 22:25

Украинские дальнобойщики передумали голодать на границе с Польшей

РИА «Новости»
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Заблокированные на границе с Польшей украинские водители отменили начатую менее трех часов назад голодовку. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Украинские водители на заблокированном пункте пропуска „Краковец - Корчева“ приостановили голодовку после переговоров с польскими забастовщиками: договорились, что польская сторона будет пропускать семь грузовиков в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди», - написал телеканал спустя два с половиной часа после публикации сообщения о начале голодовки.

В очереди перед КПП скопилось более 1,2 тысячи грузовиков, она растянулась минимум на 50 километров. Водители требовали, чтобы поляки пропускали вместо заявленной одной 14 грузовых машин в час.

Убытки Украины от закрытия польской границы достигли одного миллиарда евро. Украина не сможет вернуть потерянные деньги, даже если Польша снова откроет дороги.

Грузовики Украина Польша Водители
01 декабря 2023, 22:56
«Санкции и изоляция». Служба ЕС ответила на слова Лаврова о трусости Борреля
РИА «Новости»
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Евросоюз и ОБСЕ до сих пор едины в позиции по осуждению России. Так во внешнеполитической службе ЕС прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о трусости главы евродипломатии Жозепа Борреля из-за его быстрого отъезда с саммита в Скопье, передало РИА «Новости».

После раннего отъезда Борреля Лавров заявил, что такое поведение продемонстрировало страх перед «честным разговором с фактами на руках».

«Боррель предельно ясно заявил еще до встречи (в Скопье - прим. ред.), что <…> Россия нарушает <…> принципы ОБСЕ и международное право в целом, за это ей грозят международные санкции и изоляция», - заявили агентству во внешнеполитической службе Европейского Союза.

Также в ведомстве отметили, что встреча должна быть для Лаврова возможностью четко услышать позицию европейских участников насчет России. И затем передать в Кремле, что Евросоюз и ОБСЕ по-прежнему осуждают поведение российской стороны.

Ранее Лавров заявил, что западные страны собирались укрепить свои позиции и создать базы в Черном и Азовском морях на условиях Минских соглашений. Он отметил, что если представить карту, то это «неприемлемо ни при каких обстоятельствах».

ОБСЕ Сергей Лавров Россия Евросоюз
01 декабря 2023, 21:19
«Это невозможно». Жена Зеленского выступила против его переизбрания на пост президента
Официальный сайт президента Украины
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Первая леди сообщила об этом в интервью изданию Economist.

«Это невозможно», - подчеркнула супруга украинского лидера, указав на необходимость «придумать что-то новое».

Зеленский ранее заявил, что большинство украинцев выступило против проведения президентских выборов в сложившихся условиях. Он добавил, что работа главы государства - очень сложная, но не может представить свой уход. По словам украинского лидера, это было бы неправильно и несправедливо.

Депутаты Верховной рады накануне утвердили декларацию о недопустимости голосования в условиях военного положения. Документ подписали представители всех групп и фракций парламента Украины.

В 2024 году в стране не будет никаких выборов : ни президентских, ни парламентских, ни местных. Такое заявление сделал депутат Давид Арахамия.

Украина Елена Зеленская Выборы
01 декабря 2023, 21:17
«Восприняли в штыки». Назарбаев поделился, как в Казахстане отреагировали на его выбор преемника
РИА «Новости»
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Многие в Казахстане «восприняли в штыки» выбор экс-президента Нурсултана Назарбаева преемника на пост главы государства. Некоторые опасались, что Жомар-Касым Токаев не сможет «потянуть президентскую ношу». Об этом Назарбаев написал в своих мемуарах «Моя жизнь. От зависимости к свободе», фрагменты из которых привело издание Tengrinews.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года, исполняющим обязанности президента стал тогдашний председатель сената Касым-Жомарт Токаев. Летом его избрали главой государства.

Экс-президент отметил, что многие из тех, кто тайно был против кандидатуры Токаева в качестве преемника, сами мечтали о президентском посте.

«Сначала они не смогли выразить несогласие со мной. Затем они не смогли выразить несогласие с волеизъявлением народа на выборах», - отметил бывший глава Казахстана.

Опасение у многих вызывало отсутствие опыта у Токаева, он работал в сфере дипломатии и «практическими вопросами экономики» занимался не более трех лет.

«Эти люди втайне опасались, что он не сможет во всей полноте потянуть президентскую ношу и, стало быть, ответственность за все дела в жизни страны», - написал Назарбаев.

В мемуарах Назарбаев впервые признался , что у него есть вторая жена и двое сыновей. Первая семья экс-президента с пониманием отнеслась к его второму браку.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
01 декабря 2023, 20:35
США захотели снизить энергодоходы России в два раза
Unsplash
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Власти Соединенных Штатов намерены в два раза сократить доходы России от продажи энергетических ресурсов к 2030 году. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетта.

Нефтяные санкции западных стран в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году экспорт газа и нефти РФ сократится на 40-50%.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», - подчеркнул Пайетт.

Цель ограничений состоит в том, чтобы «изменить поведение России». Санкций нужно придерживаться в предстоящие годы, пока будет продолжаться украинский конфликт, подчеркнул представитель Госдепа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пайетта. Он отметил, что Кремль не сомневается в дальнейшем давлении на РФ и всю систему международных торговых отношений со стороны США. Экономика американцев крупнейшая, но не единственная, и наступает период многообразия , заявил Песков.

США Газ Санкции Нефть Россия

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