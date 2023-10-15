Украинские боевики погибли в перестрелке с военными в Судане

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По информации источника, причиной конфликта стали разногласия в оценке ситуации в Израиле. Украинские боевики поддержали нанесение войсками Израиля ударов по сектору Газа, что не понравилось суданским военнослужащим.

Перестрелка завершилась гибелью восьми украинцев и 10 военнослужащих Судана. По факту ЧП началась проверка.

В пятницу премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) полностью уничтожит палестинское движение ХАМАС. Целью своей наземной операции в сектора Газа израильская армия назвала ликвидацию верхушки группировки противника.

При этом Минздрав Палестины предупреждал, что в секторе Газа после обстрелов развивается очень непростая гуманитарная обстановка.