Украинские беженцы заполонили город в Нидерландах

Читайте нас в:

Как уточнили журналисты, центр рассчитан на 100 человек, но сейчас в нем проживают в два раза больше людей. Местные власти уже забили тревогу. Мэр города Шарон Дейксма заявил, что в стране уже заняты 99% приютов. Он призвал руководство других регионов обеспечить дополнительные места для размещения беженцев. В противном случае центр в Утрехте могут закрыть.

По словам директора Утрехтского региона безопасности Япа Донкера, он не ожидал, что в город приедет такое количество иностранцев.

«В прошлом году приходили по пять человек в день; за один вчерашний день их было 45», - подчеркнул он.

Всего в Нидерландах насчитывается более 82 тысяч мест для размещения беженцев. При этом власти ожидают, что потребность в них вырастет с 90 до 97 тысяч.

Ранее о беженцах с Украины заговорили в Польше. Там премьер-министр Матеуш Моравецкий напомнил украинским властям, что страна приняла уже два миллиона человек.