Украинские беженцы не заплатили почти две тысячи штрафов в Германии

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Автомобили с государственными номерами стран, не входящих в Евросоюз, могут находиться на территории Германии лишь год. Для зарегистрированных на Украине машин сделали исключение - для них правило действует до апреля 2024 года.

«Судя по всему, существует мало способов идентифицировать украинских владельцев транспортных средств», - написали авторы материала.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» Рубен Рупп призвал всех проживающих в ФРГ украинцев зарегистрировать свои авто, чтобы создать равные условия с местными жителями. При этом проблема касается не только машин с украинскими номерами, но и всех авто с иностранной регистрацией.

Жители Польши заявили, что устали от беспорядков, которые устраивают беженцы с Украины. Последние не только чувствуют себя как дома, но и умудряются угрожать местному населению.