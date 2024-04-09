Украинские активисты пытались сорвать премьеру фильма про Донбасс в Риме

«„Активисты“ столпились у входа в кинотеатр с русофобскими плакатами, периодически выкрикивая всем известный лозунг», - написала журналистка.

По словам Симоньян, несмотря на провокацию, в зале был аншлаг: итальянцам было интересно узнать правду о Донбассе, Майдане и причинах начала СВО. Это была первый показ документального фильма в Евросоюзе. Создатели запланировали показы еще в трех городах Италии.

В воскресенье, 7 апреля, в Риме прошла премьера документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра». Зал на 150 человек был полон. Показ фильма задержался на 15-20 минут из-за пикета, который устроила у кинотеатра группа националистически настроенных украинцев.