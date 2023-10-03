Украинская теннисистка потребовала у WTA объяснить смысл нейтрального статуса для спортсменов из РФ

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«Было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты. Что подразумевается?» - задалась вопросом Цуренко.

Она отметила, что украинское теннисное сообщество уже полтора года находится «в состоянии постоянного противостояния» с WTA. Она добавила, что в последнее время ее и других спортсменов перестали спрашивать о событиях на Украине. По мнению теннисистки, тему «пытаются замалчивать», при этом сама она прикладывает усилия к тому, чтобы «продолжать борьбу, прояснить все вопросы».

Украинских спортсменов не хотят слышать в вопросах использования флагов и популяризации игроков, заявила Цуренко. Она назвала это «удивительным» и отметила, что эти темы обсуждались не раз.