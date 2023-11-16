16 ноября 2023, 12:28

Украинская компания предъявила иск к России о возмещении «имущественного ущерба»

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Украинская компания «ДКМ Мерчантс IНK» предъявила иск к России по делу о возмещении «имущественного ущерба». Судебное заседание состоится в Николаеве. Информация появилась на сайте арбитражного суда страны.

«Хозяйственный суд Николаевской области уведомляет Российскую Федерацию как ответчика о том, что <…> будет открыто производство по делу <…> по иску компании „ДКМ Мерчантс INK“ <…> по возмещению имущественного ущерба», - отмечается в заявлении.

Дело будут рассматривать по правилам общего искового производства. Иск подали 3 апреля. Рассмотрение назначили на 1 декабря 2023 года. Фамилия судьи - Ржепецкий.

О том, почему Россия должна возместить компании ущерб, как и о самой этой компании, сведений нет.

Суд Россия Украина Николаев
16 ноября 2023, 11:04
Военный самолет рухнул в Восточной Яве
Unsplash
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В горной местности провинции Восточная Ява разбился истребитель. Военно-воздушные силы Индонезии подтвердили факт крушения, сообщил сайт Detik.

Авария произошла недалеко от Пасуруана на склонах горы Бромо. Местные жители наткнулись на обломки военного самолета Super Tucano с бортовым номером ТТ-3103. Руководитель армейского Центра данных и обработки данных ВВС Индонезии Абдул Мухари подтвердил факт крушения, но не сообщил о состоянии пилота и обстоятельствах ЧП.

«Да, все верно, это был истребитель Tucano. Что касается инцидента, мы расследуем все остальное», - сказал он.

Позднее журналистам стало известно о крушении второго самолета недалеко от Пасуруана. Они выяснили, что оба Super Tucano - учебные. На их бортах находилось по два офицера.

В 2021 году в Индонезии рухнул гражданский самолет. Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров после вылета из Джакарты. Спустя три месяца в акватории Яванского моря нашли голосовой самописец.

Авиация Самолеты Индонезия
16 ноября 2023, 10:58
Полиция сообщила о 7 раненых при теракте на КПП под Иерусалимом
Unsplash
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На контрольно-пропускном пункте вблизи Иерусалима произошел теракт. Полиция Израиля сообщили, что семь человек получили ранения.

Израиль
16 ноября 2023, 10:54
Пять стран НАТО уличили в гонке вооружений в АТР
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НАТО активно пытается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) свои силы и инфраструктуру. А пять входящих в Североатлантический альянс стран хотят спровоцировать гонку вооружений. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании «СМОА плюс». Его процитировал ТАСС.

В последнее время страны НАТО активно пытаются продемонстрировать свой силовой потенциал в АТР. Под предлогом создания безопасности члены блока размещают в регионе свои силы и инфраструктуру. А Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Италия провоцируют гонку вооружений в АРТ.

«Данные страны расширяют присутствие здесь своих военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений», - указал Фомин.

Но реальных военных угроз для безопасности они не представляют. В рамках маневров в АРТ отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия, добавил он.

Также в регионе набирает обороты военно-биологическая деятельность США. В некоторых странах АТР Соединенные Штаты развернули целую сеть лабораторий, подчеркнул он.

Накануне делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско. Они примут участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Германия Италия Великобритания НАТО Франция Нидерланды
16 ноября 2023, 10:18
Россия указала на угрозу полного разрыва диалога с США
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Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе, диалог между странами может полностью разорваться в любой момент. На это указал МИД России в публикации по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений двух стран.

Дипломаты отметили, что американская сторона «сделала ставку» на сдерживание РФ и Китая, чтобы навязать другим государствам свой миропорядок. Кризис российско-американских отношений спровоцировали действия США, добавили в ведомстве.

«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения - прим. ред.) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент», - указали в МИД.

Сотрудники дипломатического ведомства предупредили, что шаги американского руководства по раскручиванию «маховика эскалации» могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее представитель МИД Мария Захарова указала на заинтересованность США в проведении закулисных переговоров на саммите АТЭС. По ее словам, американское руководство до этого препятствовало диалогу с Россией.

США Россия МИД РФ

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