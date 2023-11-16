Украинская компания предъявила иск к России о возмещении «имущественного ущерба»

«Хозяйственный суд Николаевской области уведомляет Российскую Федерацию как ответчика о том, что <…> будет открыто производство по делу <…> по иску компании „ДКМ Мерчантс INK“ <…> по возмещению имущественного ущерба», - отмечается в заявлении.

Дело будут рассматривать по правилам общего искового производства. Иск подали 3 апреля. Рассмотрение назначили на 1 декабря 2023 года. Фамилия судьи - Ржепецкий.

О том, почему Россия должна возместить компании ущерб, как и о самой этой компании, сведений нет.