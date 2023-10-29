Украинская беженка развалила семью британского миллионера и на его деньги открыла бизнес

Мария переехала в Великобританию замужней женщиной, но быстро нашла там нового мужчину. Она влюбилась в миллионера, бывшего главу кредитной фирмы Wonga Хакона Оверли, семья которого ее приютила. Спустя год они все еще встречаются.

«Украинская беженка, влюбившаяся в мультимиллионера после переезда в дом его семьи, все еще встречается с ним спустя год», - рассказали журналисты.

За это время Мария успела открыть дизайнерский бизнес. Она взяла псевдоним и теперь называет себя Машей Эпштейн.

Муж беженки, который живет в Киеве, получил от нее «быстрый» развод.

Бизнесмен Оверли оставил ради украинки не только жену, но и детей. По данным газеты, он активно продвигает идею помощи украинским беженцам в правительстве.

Ранее издание The New York Times рассказало историю беженки Татьяны. Она вместе с детьми переехала в Финляндию, оставив мужа на родине. Спустя несколько недель женщина нашла другого мужчину и бросила своего супруга ради нового возлюбленного спустя 30 лет брака.