Украинская активистка сбежала от СВО в Израиль и теперь просится обратно

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Как указали в материале, активистка вошла в число более тысячи украинцев, которые потребовали эвакуации из Израиля. Также отмечается, что еще 200 граждан Украины оказались в ловушке в секторе Газа.

«Грищенко надеется попасть на один из эвакуационных рейсов и вскоре вернуться в Украину», - указали авторы статьи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил во время заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По мнению обозревателя газеты Financial Times Бена Холлна, украинский лидер сделал это для привлечения внимания к своей стране на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Речь Зеленского журналист связал с тем, что сейчас общественность переключила внимание на конфликт Израиля и Палестины.