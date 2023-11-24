Украинка пожаловалась на проблемы в Британии

По ее словам, она приехала в Британию полгода назад и не ожидала, что столкнется с возможностью оказаться на улице.

«Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше. <…> Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва, и мы не знаем, где наше будущее», - пожаловалась женщина.

В итоге в ситуацию вмешались сотрудники Британского Красного Креста, которые помогли Виктории с новым жильем. Как отметила представитель организации Оливия Филд, этой зимой бездомными в Британии могут стать тысячи украинских мужчин, женщин и детей.

Ранее газета The Financial Times написала, что чиновники на Украине испугались, что беженцы уехали навсегда. Они пожаловались на безвозвратный отток населения на Запад.