24 ноября 2023, 04:02

Украинка пожаловалась на проблемы в Британии

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Украинские беженцы рискуют остаться без крыши над головой в Британии из-за недостаточной помощи со стороны местных властей. Об этом заявила в интервью изданию The Guardian украинка Виктория.

По ее словам, она приехала в Британию полгода назад и не ожидала, что столкнется с возможностью оказаться на улице.

«Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше. <…> Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва, и мы не знаем, где наше будущее», - пожаловалась женщина.

В итоге в ситуацию вмешались сотрудники Британского Красного Креста, которые помогли Виктории с новым жильем. Как отметила представитель организации Оливия Филд, этой зимой бездомными в Британии могут стать тысячи украинских мужчин, женщин и детей.

Ранее газета The Financial Times написала, что чиновники на Украине испугались, что беженцы уехали навсегда. Они пожаловались на безвозвратный отток населения на Запад.

Великобритания Украина
24 ноября 2023, 09:37
Евросоюз допустил принятие Грузии и Молдавии без Абхазии и Приднестровья
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Европейский союз не исключил принятия в свой состав Грузии и Молдавии по частям, без учета спорных территорий. Об этом сообщил представитель внешнедипломатической службы ЕС Петер Стано, его слова привела газета «Известия».

По его словам, речь идет об Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, независимость которых содружество не признает.

«Мы твердо продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Молдавии и Грузии», - заявил дипломат.

Стано отметил, что будущее Молдавии и Грузии в составе Евросоюза не может стать заложником территориальных конфликтов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что принятие Молдавии и Украины в Евросоюз приведет к тому, что государства Восточной Европы не получат дополнительные дотации. Также политик отметил, что вливание громадных денег в экономику этих стран быстро обескровит содружество.

Великобритания Украина
24 ноября 2023, 08:34
Украина обеспокоилась возможной потерей союзника в Европе
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Сразу три европейских политика могут выступить против антироссийских санкций. Такое мнение выразили журналисты украинского издания Kyiv Independent.

Речь идет о кандидате на пост премьер-министра Нидерландов Герте Вилдерсе. Он, по мнению обозревателей, доставит Украине ряд неудобств. Союз Вилдерса с президентом Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции.

«Вилдерс остается близок к Орбану. Их взаимодействие с Робертом Фицо, <…>, может оказать на разработку будущих санкционных пакетов ЕС», - заявил в интервью украинскому изданию нидерландский журналист Герт Хан.

В материале назвали «концом эпохи безоговорочного союза Нидерландов и Украины» победу «Партии свободы» Вилдерса на выборах в парламент. Сам политик уже высказывался против русофобии и указывал на неэффективность антироссийских санкций.

Как отметила научный сотрудник Института Клингендаль Юлия Солдатюк-Вестервельд, тенденция к победе ультраправых партий на выборах может распространиться по всей Европе.

Орбан назвал провальными расчеты Евросоюза на поражение России. Он также указывал, что Украине еще очень далеко до вступления в ЕС.

Венгрия Европа Евросоюз Украина Нидерланды
24 ноября 2023, 08:19
Жители Финляндии обложили розами выставленный на публику подбитый российский танк
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Хельсинки выставили на всеобщее обозрение подбитый российский танк Т-72. Председатель устроившей акцию организации Your Finnish Friends Каспер Канносто пожаловался агентству STT, что люди регулярно носят к нему цветы.

«Русские всегда их туда привозят, когда никого нет. <…> Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10–20 роз, в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать», - сказал он.

Призывы возлагать к Т-72 цветы появились в соцсетях за месяц до того, как его выставили на публику. Каспер Канносто заявил, что в целом обстановка возле танка спокойная, беспорядков не фиксировали. По его словам, 21 ноября отогнали двух парней, которые пели гимн России.

Танк привезли из Эстонии по инициативе проукраинских общественных организаций. Он простоит на площади у парламента с 18 ноября до 7 декабря. Посольство России по этому поводу направило ноту протеста, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев посвятил анекдот.

В Хельсинки выставили на всеобщее обозрение подбитый российский танк Т-72. Председатель устроившей акцию организации Your Finnish Friends Каспер Канносто пожаловался агентству STT , что люди регулярно носят к нему цветы.

Финляндия Танки
24 ноября 2023, 07:50
Украинцы заявили о готовности идти на территориальные уступки для мира с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Часть жителей Украины выразила готовность пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты проведенного опроса.

По информации журналистов, часть жителей соседней страны заявили о готовности ради мира с Россией согласиться на территориальные уступки.

«Опросы демонстрируют, что растущее меньшинство украинцев начало приходить к мысли, что неизбежной ценой за мир станут территориальные уступки России», - говорится в сообщении.

Кроме того, авторы материала подчеркнули, что для Украины ситуация в зоне соприкосновения за год никак не поменялась. Поддержка западных стран также не оказала большого влияния на ход конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие результатов в контрнаступлении ВСУ является нехорошим сигналом.

Украина

Новости по теме