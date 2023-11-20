Украинец задушил жену и двух дочерей в Польше

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Согласно информации ведомства, мужчине 42 года. Тела его 29-летней жены, а также дочерей 4,5 и 1,5 года нашли в населенном пункте Пушиково Великопольского воеводства.

«Прокуратура предъявила подозреваемому обвинения по трем преднамеренном убийствам. Фигурант полностью признал свою вину», - сказано в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что смерть семьи украинца наступила в результате удушения. В ходе допроса мужчина рассказал, что таким образом хотел избавиться от проблем в виде многочисленных долгов и отсутствия работы. Ведомство направило в суд ходатайство об аресте подозреваемого на три месяца.

В июле стало известно, что украинец «совету дьявола» в Харькове зарезал маму, деда и сестру.