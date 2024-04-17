Украинец вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию на КПП в Закарпатье

Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, если США будут устанавливать такие системы в любой точке мира. Такое заявление сделал замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщили «Известия».

«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от упомянутого вами моратория», - подчеркнул он.

Рябков добавил, что любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент России Владимир Путин. Договор о ликвидации и сокращении ракет средней и малой дальности действовал с 1987 года. Его подписали лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Ранее Рябков назвал необратимым решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Америку не смущает, что она уничтожили архитектуру контроля над вооружениями, передавал RT. Страна превратила Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.