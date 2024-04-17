17 апреля 2024, 20:56

Украинец вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию на КПП в Закарпатье

Freepik
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Украинец сумел сбежать в Венгрию, вырвавшись из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье. О незаконном пересечении границы украинскому телеканалу «24 канал» сообщил представитель погранслужбы Андрей Демченко.

Мужчина следовал на контрольно-пропускной пункт, однако потом попытался пересечь границу обходным путем.

«Наш пограничник <…> попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», - заявил Демченко.

По словам представителя украинской погранслужбы, нарушитель накануне пытался пересечь границу легально, но ему отказали.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект , ужесточающий условия мобилизации в стране. В Верховной раде отметили, что народ не простит этого Зеленскому, закон станет приговором президенту. Депутаты отметили, что офис президента вычеркнул из закона самые важные поправки.

Владимир Зеленский Венгрия Законы Мужчины
17 апреля 2024, 19:55
Россия назвала условие отмены моратория на РСМД
РИА «Новости»
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Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, если США будут устанавливать такие системы в любой точке мира. Такое заявление сделал замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщили «Известия».

«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от упомянутого вами моратория», - подчеркнул он.

Рябков добавил, что любые решения о судьбе российского моратория на РСМД принимает президент России Владимир Путин. Договор о ликвидации и сокращении ракет средней и малой дальности действовал с 1987 года. Его подписали лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Ранее Рябков назвал необратимым решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Америку не смущает, что она уничтожили архитектуру контроля над вооружениями, передавал RT. Страна превратила Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.

США Ракеты Россия Владимир Путин
17 апреля 2024, 19:27
Китай впервые с 2022 года урезал поставки в Россию
Freepik
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Экспорт Китая в Россию в марте сократился на 16%, сообщило издание Bloomberg. Это первое снижение с середины 2022 года.

«Экспорт Китая в Россию резко упал в марте, что стало первым снижением в годовом исчислении с середины 2022 года, на фоне растущих угроз США расправиться с Пекином», - написали авторы материала.

Президент Владимир Путин может поднять вопрос о необходимости увеличения объемов торговли на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином, когда он посетит Китай, предположил в беседе с изданием источник, знакомый с ситуацией. Россия рассматривает замедление темпов роста как временное.

Но Запад не станет полностью останавливать все расчеты с Россией, потому что ему это попросту невыгодно. Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что рынок заинтересован в российских нефти, газе и других товарах.

США Экспорт Россия Владимир Путин Китай
17 апреля 2024, 18:35
Журнал Time объявил топ-100 самых влиятельных людей года
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Обнародованы имена самых влиятельных людей этого года. В топ-100 по версии журнала Time вошли актеры, музыканты и фотожурналисты.

Рейтинг самых влиятельных людей 2024 года пополнили японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская исполнительница Дуа Липа и австралийская певица Кайли Миноуг.

В списке можно увидеть также палестинского фотожурналиста Мотаза Азайзу. Он в течение четырех месяцев снимал жизнь в Газе после начала палестино-израильского конфликта.

В перечень вошли американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и кинорежиссер София Коппола.

Журнал добавил в топ американского актера Колмана Доминго, известного по сериалам «Эйфория» и «Бойтесь ходячих мертвецов», а также канадско-американского актера Майкла Джея Фокса, который исполнил роль Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее».

Ранее японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки получил премию «Оскар». Его полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» признали лучшим в номинации «Лучший анимационный фильм».

США Актеры Шоу-бизнес
17 апреля 2024, 17:47
Угрозы атак на ядерные объекты на Ближнем Востоке назвали «опасным путем»
Пресс-служба Минобороны
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Угрозы атак на ядерные объекты в свете конфликта Израиля и Ирана являются опасной тенденцией, ведущей к «снижению порога, допустимого в этой сфере», отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Об этом написало РИА «Новости».

«В последнее время вновь обозначилась опасная тенденция, когда ядерные объекты и в целом ядерная деятельность, которая по большому счету абсолютно специфична и требует максимально профессионального к себе отношения, - эти направления вновь стали использоваться как инструментарий если не прямого вооруженного противостояния, то психологической информационной войны. Это опасный путь», - считает дипломат.

Он обратил внимание на то, что некоторые военные деятели обсуждают возможность атак на такие объекты (а по Запорожской АЭС уже бьют ВСУ). Эта ситуация не сложилась бы, если бы не «многолетнее покровительство» США, которое продолжается на фоне операции в Газе, уверен Рябков. «За широкой спиной» Соединенных Штатов процветает силовая, политическая и военная вседозволенность, подчеркнул он.

Рябков также назвал возможную дату посещения России гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

МИД РФ Ближний Восток

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