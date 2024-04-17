Украинец вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию на КПП в Закарпатье
Украинец сумел сбежать в Венгрию, вырвавшись из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье. О незаконном пересечении границы украинскому телеканалу «24 канал» сообщил представитель погранслужбы Андрей Демченко.
Мужчина следовал на контрольно-пропускной пункт, однако потом попытался пересечь границу обходным путем.
«Наш пограничник <…> попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», - заявил Демченко.
По словам представителя украинской погранслужбы, нарушитель накануне пытался пересечь границу легально, но ему отказали.
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