Украинец сменил свое имя, чтобы не идти в ВСУ

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Теперь украинца зовут Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантиносл Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Благовистодаромиросоломонович-Жителюбоясноликович.

Известно, что менять личные данные гражданин Украины начал в 2010 году, и это уже четвертая смена ФИО. Ранее мужчина был зарегистрирован под именем Шевченкошкильенко-Мартинфильенко Броновогнеслав-Эдуардоигорослав Николаевич, это была самые длинные имя и фамилия на Украине. Мужчина рассказал, что друзья сокращают его до Броника или Бронивогневластислава.

Иностранца, сменившего имя ради поездки в Россию, осудили в Петуховском районном суде Курганской области. Ранее иностранного гражданина выдворили из России без права возврата в течение пяти лет.

Житель Тернополя сменил свои ФИО, чтобы не попасть в ВСУ. Предполагается, что военкомат не сможет правильно заполнить повестку. Об этом сообщил Telegram-канал «Топор 18 » со ссылкой на украинские СМИ.