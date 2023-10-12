Украине придется расплачиваться за оказанную Польшей помощь

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По ее словам, благодарность не является валютой в международных отношениях. Брылка отметила, что если Польша хочет, чтобы ее уважали, то она должна выставить счет за свою помощь.

«„Конфедерация“ выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и „Конфедерация“ поставит Украине четкие и жесткие условия», - сказала политик.

В частности, среди условий подразумевается снятие жалобы Киева на Варшаву в ВТО из-за запрета на импорт зерна с Украины, проведение эксгумации жертв Волынской резни, а также доступ Польши к процессу восстановления Украины после окончания конфликта.

Брылка также добавила, что нельзя допускать, чтобы помощь Украине угрожала продовольственной безопасности в Польше.

Во время визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный польский чиновник. В последние недели отношения между двумя странами обострились из-за вопроса об экспорте зерна через территорию восточноевропейских государств. По словам украинского лидера, таким образом «друзья в Европе» якобы подыграли России.