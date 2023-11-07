«Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ в какой-то момент могут сказать: „Подождите, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть“», - пояснил он.

По словам Джонсона, на Украине уже заметили отсутствие интереса со стороны США. Однако Зеленский демонстрирует оторванность от реальности и не соглашается с тяжелым положением армии в зоне боевых действий.

«Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы», - добавил экс-аналитик ЦРУ.

Замглавы Центральной избирательной комиссии страны Сергей Дубовик заявил, что, если на Украине отменят выборы, то Зеленский продолжит исполнять полномочия главы государства после истечения президентского срока.