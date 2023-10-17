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По его словам, нельзя проявлять солидарность с киевским режимом, поскольку по его вине пролилось слишком много крови.

«У Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий», - отметил экс-дипломат.

Если переговоры России и Украины все же состоятся, они пройдут не на условиях киевского режима, добавил Фриман. Предыдущие варианты договоренностей были гораздо более выгодными для украинских властей, но ситуация дошла до того, что теперь на кону оказалось само существование Украины, резюмировал Фриман.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что основой для переговоров с украинскими властями мог бы стать китайский мирный план. По словам главы государства, Россия проявила готовность к диалогу, но Украина выступила против любых договоренностей.