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«Еще более националистически настроенное правительство в Варшаве может оборвать путь Украины в ЕС», - высказался журналист.

Хокенос выразил уверенность в том, что в конце концов высокие дотации Украине уменьшат «польский кусок европейского пирога».

Ультраправая Конфедерация свободы и независимости крайне негативно относится к киевскому режиму и украинским беженцам, отметил обозреватель. В качестве доказательств он привел рассказы граждан республики, которые столкнулись с враждебностью поляков в виде осуждающих постов в социальных сетях и криков с призывами «убираться обратно» в свою страну.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление польского президента Анджея Дуды, который назвал Украину «опасным утопающим». Глава МИД подчеркнул, что киевский режим не планировал начинать конфликт с Польшей, поэтому власти республики готовы перейти к диалогу.

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