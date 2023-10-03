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По словам Азарова, в последнее время западные СМИ будто бы развернулись на 180 градусов. После скандала с чествованием нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте иностранные журналисты запустили кампанию по дискредитации киевского режима, хотя раньше мировые издания закрывали глаза на многие бесчинства, указал экс-премьер Украины.

В качестве примера он привел публикацию британского издания Express. В ней, по словам Азарова, раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за указание не выпускать из страны депутатов оппозиционных партий.

До случая с нацистом западные СМИ не обращали внимания на тотальную коррупцию и отсутствие минимальных демократических процессов на Украине, отметил бывший премьер-министр. При этом на Банковой улице по-прежнему думают, что на Западе не замечают проблем с демократией, обратил внимание Азаров.

«Все эти процессы похожи на подготовку общественного мнения к необходимости прекращения поставок какой-либо помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране», - заключил экс-премьер.

Американский обозреватель Стивен Коллинсон отмечал в колонке для CNN, что Украина получила серию мощных ударов со стороны западных союзников, оказывающих ей военную и финансовую поддержку.