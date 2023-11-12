Украине предрекли потерю территорий ради мира

«Мы понимали, что настанет ситуация, при которой Украина и Россия начнут переговоры. Видимо, украинским властям не останется выбора, кроме территориальных уступок», - отметили журналисты.

Авторы материала напомнили, что многие военные аналитики уже предупреждали о таком варианте развития событий, поэтому многочисленные жертвы Украины оказались напрасными.

«Если мы вновь пришли к этому, то когда все признают, что с этого нужно было начать?» - задались они вопросом.

Бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее также заявил, что Украине придется пойти на утрату территорий. При этом он признал, что решение окажется болезненным для страны и ее западных партнеров.