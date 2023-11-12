12 ноября 2023, 11:32

Украине предрекли потерю территорий ради мира

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Властям Украины придется пожертвовать частью территорий ради достижения мира с Россией. Об этом сообщили в эфире американского телеканала The Hill TV.

«Мы понимали, что настанет ситуация, при которой Украина и Россия начнут переговоры. Видимо, украинским властям не останется выбора, кроме территориальных уступок», - отметили журналисты.

Авторы материала напомнили, что многие военные аналитики уже предупреждали о таком варианте развития событий, поэтому многочисленные жертвы Украины оказались напрасными.

«Если мы вновь пришли к этому, то когда все признают, что с этого нужно было начать?» - задались они вопросом.

Бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее также заявил, что Украине придется пойти на утрату территорий. При этом он признал, что решение окажется болезненным для страны и ее западных партнеров.

Россия Украина
12 ноября 2023, 12:10
Попытки ЕС вытолкнуть Россию из Центральной Азии назвали бесполезными
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В Евросоюзе решили вытолкнуть Россию из Центральной Азии и не пытаются этого скрыть. Глава МИД РФ Сергей Ларов заметил, что планам ЕС не сбыться. Фрагмент его речь в программе «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Не получится», - указал министр иностранных дел.

Лавров напомнил, что Россия связана с этими территориями историей и исчезать никуда не собирается.

«Наши партнеры и союзники это прекрасно знают», - обратил внимание глава МИД РФ.

На попытки Запада вытеснить Россию указал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заметил, что подобная политика иностранных государств бесперспективна , а страна уже давно к ней привыкла. В России научились выстраивать связи таким образом, чтобы свести риски на этот счет к минимуму.

Сергей Лавров Международные отношения Россия Евросоюз
12 ноября 2023, 11:58
Уничижительные оценки СМИ роли Казахстана для России оценили в Кремле
Пресс-служба Кремля
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Формулировки некоторых зарубежных СМИ, назвавших Казахстан «задним двором» для России, являются глупостью. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Казахстан Дмитрий Песков Международные отношения Россия
12 ноября 2023, 11:13
Нетаньяху заявил о готовности противостоять всему миру
РИА «Новости»
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Израиль твердо настроен победить палестинское движение ХАМАС и готов противостоять всему миру, если это станет необходимым. С таким заявлением на брифинге выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его слова привело издание Times of Israel.

Политик подчеркнул, что ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ или государства, а также международное давление не повлияет на планы страны.

Нетаньяху отметил, что призыв французского президента Эммануэля Макрона остановить боевые действия является моральной и фактической ошибкой.

«Не нужно защищать боевиков, которые прикрываются гражданскими лицами. Не совершайте эту ошибку, иначе она получит всеобщее распространение. Я говорил Макрону и остальным нашим друзьям: это дойдет и до вас», - заявил он.

Ранее премьер-министр подчеркнул, что ответственность за судьбу мирного населения сектора Газа лежит на движении ХАМАС , а не на Израиле. При этом он говорил, что после завершения конфликта страна возьмет под полный контроль безопасность в анклаве.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 10:47
Боязнь прямого конфликта с Россией ухудшила отношения спецслужб Запада и Украины
РИА «Новости»
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Действия Украины всерьез обеспокоили США и Великобританию, которые испугались вероятности прямого конфликта с Россией. На фоне этого отношения между украинскими и западными спецслужбами начали ухудшаться, отметил британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты Sunday Times.

Западу, по его словам, не понравилось, что речи о реформах в Службе безопасности Украины не идет, а Украина организовывает теракты против политиков и военных на российской территории.

«В России, видимо, до сих пор полагают, что украинцы поступают так, как им говорит Запад», - подчеркнул Галеотти.

Он пояснил, что российские власти могут посчитать атаки внутри страны марионеточными и предпримут ответные меры, которые коснутся непосредственно Запада.

Последнего, заметил Галеотти, не устраивает, что планы Украины стали непрозрачными, а руководство республики на обеспокоенность союзников никак не реагирует. И причин изменять стратегию, по мнению политолога, украинцы не видят.

Утром 8 ноября в Луганске подорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. Он погиб.

Ответственность за убийство парламентария на себя взяла украинская разведка.

США Великобритания Международные отношения Украина

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