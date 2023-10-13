Украине предрекли потерю интереса со стороны США

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День начала конфликта в Израиле Квятковски назвала худшим для украинского президента Владимира Зеленского.

«И не потому что он еврей, <…>, а потому что он больше не будет в центре внимания», - пояснила она свои слова.

Поставленное Украине оружие Запада, как отметила Квятковски, оказалось в руках солдат ХАМАС. США, как считает бывший аналитик Пентагона, снова повторяют свои ошибки, поставляя оружие одной стране и обнаруживая в последствии, что его используют против другого их союзника.

Американский интерес к Украине, как предположила Квятковски, уже вряд ли окажется на том же уровне, что и раньше.

«Ему (Зеленскому - прим. ред.) придется соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником», - отметила бывший аналитик Пентагона.

Все меньше сторонников поддержки Украины остается в конгрессе.

Киевские власти не добьются выделения дополнительной помощи США из-за провала контрнаступления ВСУ, считает член палаты представителей Энди Биггс.