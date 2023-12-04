Украине предрекли потерю 50 миллиардов евро от Евросоюза

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Украинские власти могут не получить 50 миллиардов евро, которые обещал Евросоюз, из-за бюджетного кризиса в Германии. Об этом сообщила газета Financial Times , ссылаясь на неназванных чиновников.

«Страны - члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины», - указал собеседник газеты.

Окончательному принятию решения по выделению средств Украине помешала и победа крайне правой партии на выборах в Нидерландах. Также проблемы вызвало недавнее решение по ограничению бюджета немецкого правительства.

По данным источника, итоговое решение примут до саммита в Брюсселе.

Участвовавший в переговорах чиновник Евросоюза назвал преувеличенной «мрачность вокруг этого вопроса». Он подчеркнул, что в ЕС не собираются допускать ситуации, при которой Украина испытает суверенный дефолт.

Авторы материала уточнили, что в обещанные Украине 50 миллиардов евро войдут гранты, разные инвестиции и деньги, которые предназначены на погашение процентов по совместным займам Евросоюза.

Немецкий депутат Антон Хофрайтер ранее предположил, что без помощи со стороны США Украина могла бы оказаться под контролем российских властей. Евросоюз не смог бы вывезти ситуацию самостоятельно, добавил он.