30 октября 2023, 08:06

Украине предрекли огромные проблемы с энергетикой в ближайшие годы

Pxhere
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Жителей Украины ждут огромные сложности из-за проблем с энергетикой. Такое мнение выразил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Youtube-каналу «Радио НВ».

По его словам, большая проблема наблюдается в тепловой энергетике. На Украине она по большей части угольная.

«Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно», - подчеркнул Харченко.

На Украине устарела вся инфраструктура. Она перестает работать сама - без всяких ракет. Никто не захочет принимать участие в восстановлении инфраструктуры в стране, потому что весь мир переходит на зеленую энергетику, констатировал Харченко.

На рынке электроэнергии Украина задолжала около 60 миллиардов гривен, что составляет более 157 миллиардов рублей. Как отметил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, власти страны не могут полностью рассчитаться по долговым обязательствам.

Электричество Украина
30 октября 2023, 15:45
Израиль обстрелял окрестности больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа — СМИ
unsplash.com
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Израильские военные самолеты выпустили серию ракет по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-эль-Хава к юго-западу от города Газы. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Авторы материала заявили, что таким образом Израиль попытался заставить искавших убежище людей двинуться на юг. Сейчас в больнице укрываются около 12 тысяч человек. Там также находятся 400 пациентов и сотни раненых.

Накануне стало известно, что Армия обороны Израиля начала наносить удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс» с утра 29 октября. Власти страны заранее уведомили руководство медучреждения об атаке.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в сектора Газа погибли более 8,3 тысячи человек. Среди них - 3457 детей.

Обострение ситуации началось утром 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а затем объявил о полной блокаде сектора Газа.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
30 октября 2023, 14:55
«Отрубили ей голову». Президент Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук
Соцсети
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Израильский президент Ицхак Герцог подтвердил гибель похищенной палестинскими боевиками ХАМАС немки Шани Лук. Глава государства в интервью телеканалу Welt сообщил, что девушку обезглавили.

После нападения ХАМАС 22-летняя Лук пропала без вести. Позже выяснилось, что девушка мертва.

«Ее череп был найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», - сказал Герцог.

Президент Израиля выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, на границе Израиля и сектора Газа происходит настоящая бойня.

До этого гибель Шани Лук подтвердили в Министерстве обороны Израиля. В ведомстве рассказали, что девушку похитили с музыкального фестивали. Студентка подверглась пыткам и пережила невообразимые ужасы.

Мать похищенной немки поделилась, что девушка с рождения жила в Израиле. В Германию Шани приезжала несколько раз в год, чтобы навестить дедушку и бабушку.

Германия Израиль Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 14:40
«Другого варианта не существует». Песков прокомментировал призыв Сакса к США по России
Пресс-служба Кремля
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России. Официальный представитель Кремля отметил, что подобные рассуждения сейчас редко встречаются, сообщило РИА «Новости».

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что у Украины есть огромные проблемы сразу в нескольких сферах: экономической, демографической, военной. Чтобы избежать полного краха страны, по мнению экономиста, Соединенным Штатам необходимо срочно изменить свою позицию и начать переговоры. В частности, признать Крым и новые регионы России, не расширять Североатлантический альянс на восток.

«Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует. Это точка зрения вот этого экономиста, не более того», - прокомментировал заявление Сакса Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что подобные рассуждения достаточно редкие, особенно в западном мейнстриме. Однако дискуссия «постепенно разгорается».

Ранее польский писатель Щепан Твардох рассказал, что бойцы ВСУ ненавидят украинского президента Владимира Зеленского. Солдаты жалуются на ощутимую нехватку вооружения и снарядов и не представляют, как в этих условиях добиться возвращения к границам 2014 года. Начатое летом украинское контрнаступление оказалось провальным.

К тому же ВСУ несут огромные потери. Только на Запорожском направлении украинская армия за неделю лишилась до 750 военнослужащих , 14 боевых бронемашин и 13 танков.

США Россия Украина
30 октября 2023, 14:35
Число погибших в секторе Газа превысило 8,3 тысячи с начала эскалации конфликта
unsplash.com
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Количество погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 8306. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

Среди жертв эскалации палестино-израильского конфликта оказались 3457 несовершеннолетних, говорится в публикации.

Ранее детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) назвал нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке самой смертоносной эскалацией боевых действий в секторе Газа, свидетелем которой ООН была с 2006 года. Во вторник, 23 октября, Минздрав анклава сообщил, что жертвами ударов со стороны Израиля стали более пяти тысяч жителей сектора Газа.

Эскалация конфликта началась утром 7 октября. Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи». Позже Израиль сообщил о полной блокаде сектора Газа.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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