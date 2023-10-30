Украине предрекли огромные проблемы с энергетикой в ближайшие годы

По его словам, большая проблема наблюдается в тепловой энергетике. На Украине она по большей части угольная.

«Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно», - подчеркнул Харченко.

На Украине устарела вся инфраструктура. Она перестает работать сама - без всяких ракет. Никто не захочет принимать участие в восстановлении инфраструктуры в стране, потому что весь мир переходит на зеленую энергетику, констатировал Харченко.

На рынке электроэнергии Украина задолжала около 60 миллиардов гривен, что составляет более 157 миллиардов рублей. Как отметил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, власти страны не могут полностью рассчитаться по долговым обязательствам.