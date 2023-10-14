Украине предрекли неожиданный удар от Запада

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«В условиях, когда Украина менее способна достичь своих боевых целей, западный блок сможет сохранить свое лицо за счет перенаправления помощи Израилю, а также сократить инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров», - указали в материале.

В статье напомнили о неудачах Вооруженных сил Украины в последние месяцы и потерях в рядах украинских войск, которые исчисляются десятками тысяч. Также распространялись прогнозы, что провал дорогостоящего наступления, которое финансирует в основном Запад, только усилит призывы к пересмотру дальнейшей помощи ВСУ.

«Наступление ХАМАС может серьезно подорвать способность Киева продолжать боевые действия, поскольку украинские флаги, вывешенные в знак солидарности по всему западному миру, начали заменять израильскими», - резюмировал автор MWM.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что в провалах ВСУ виновны долгие поставки западного оружия.