Украине предрекли лишение поддержки Запада из-за поведения Зеленского

Лесной кот перекрыл путь туристам, шипя и не давая им выйти из башни Золлинг в Германии

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Дикий лесной кот заблокировал путь туристам, желающим покинуть башню Золлинг в Центральной Германии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы района Нортхайм.

«Дикая кошка решила, что туристам следует подольше оставаться на башне и не давала им покинуть ее, сидя на лестнице и шипя. Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг», - сказано в сообщении.

В материале отметили, что лесные коты очень похожи на домашних питомцев, но чуть больше по размеру. В большинстве случаев эти животные пугливы и скрываются от посторонних глаз.

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