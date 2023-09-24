Украине предрекли лишение поддержки Запада из-за поведения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский допускает серьезный просчет, пытаясь обвинить Запад в недостаточной помощи в ходе конфликта. В итоге страна может действительно лишиться поддержки, предупредило издание The Spectator.
«Президент Украины Владимир Зеленский попал в серьезный переплет», - отметил автор материала.
Зеленский пытается продемонстрировать украинцам, что страна горда и непоколебима, а не бедна и зависима от западных пожертвований, однако Запад может просто перестать терпеть такое поведение, резюмировал журналист.
Ранее Польша уже отказалась поставлять Украине современное вооружение, заявив, что в первую очередь хочет вооружиться сама. Возможно, польскому примеру последуют и другие европейские страны. Заместитель министра информации ДНР, историк, журналист Артем Ольхин в беседе с «360» предположил, что следующей может стать Венгрия. Он констатировал, что партнерам Украины становится очевидно: в отношениях с ней что-то пора менять.