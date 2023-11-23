Украине предрекли экономическую катастрофу из-за одного неверного решения

«Такой сценарий закончится чудовищной катастрофой буквально спустя несколько месяцев. Резко упадет потребление, прекратится поступление налогов. Просто потому, что покупать станет негде: закроются кафе и магазины, для сбора этих налогов не будет точек», - сказал он.

По мнению Куща, основной частью ВВП Украины является потребительский сектор, поэтому перевод экономики на военные рельсы станет неправильным решением.

«К тому же, предприниматели в сфере услуг дают бюджету большую часть налогов и до 60% от трудоустройства», - добавил экономист.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд направит на Украину 900 миллионов долларов.