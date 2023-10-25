Дональд Туск сможет возглавить правительство, если «Гражданская коалиция» создаст оппозиционную коалицию, займет вместе с другими партиями 248 кресел в парламенте - больше, чем правящая партия «Право и справедливость» - и получит право сформировать кабмин. Автор статьи предупредил, что политик не станет коренным образом исправлять польско-украинские отношения. В прошлом он пытался перезагрузить связи с Россией.

«Поэтому смотрим на региональную, да и на глобальную политику без всяких иллюзий», - заявил журналист.

По словам источников издания, киевский режим воспринял перспективу назначения Дональда Туска на пост премьер-министра со сдержанным оптимизмом. По мнению украинских политиков, он мог бы решить проблему запрета на транзит сельхозпродукции через Польшу и снизить уровень напряженности между странами. Однако автор статьи предупредил, что критически настроенное против Украины польское общество останется таковым, а новый глава правительства по-прежнему захочет защитить своих фермеров.

Политолог Данила Гуреев предупредил, что консолидация Польши и Украины связана с появлением общего врага в лице России. Эта «дружба», по его мнению, закончится.