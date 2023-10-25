Украине посоветовали не рассчитывать на благосклонность Дональда Туска во главе правительства Польши
Киевский режим воспринял итоги выборов в Польше со сдержанным оптимизмом. Он сделал ставку на то, что бывший глава Евросовета Дональд Туск во главе правительства поможет улучшить отношения между странами. Украинское издание LB.ua посоветовало не возлагать на рокировку слишком больших надежд.
Дональд Туск сможет возглавить правительство, если «Гражданская коалиция» создаст оппозиционную коалицию, займет вместе с другими партиями 248 кресел в парламенте - больше, чем правящая партия «Право и справедливость» - и получит право сформировать кабмин. Автор статьи предупредил, что политик не станет коренным образом исправлять польско-украинские отношения. В прошлом он пытался перезагрузить связи с Россией.
«Поэтому смотрим на региональную, да и на глобальную политику без всяких иллюзий», - заявил журналист.
По словам источников издания, киевский режим воспринял перспективу назначения Дональда Туска на пост премьер-министра со сдержанным оптимизмом. По мнению украинских политиков, он мог бы решить проблему запрета на транзит сельхозпродукции через Польшу и снизить уровень напряженности между странами. Однако автор статьи предупредил, что критически настроенное против Украины польское общество останется таковым, а новый глава правительства по-прежнему захочет защитить своих фермеров.
Политолог Данила Гуреев предупредил, что консолидация Польши и Украины связана с появлением общего врага в лице России. Эта «дружба», по его мнению, закончится.