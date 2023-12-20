Украине объяснили, при каких условиях у нее появится шанс на переговоры с Россией

По данным издания, Украине еще долго придется ждать помощь со стороны западных союзников. На фоне этого некоторые американские военачальники рекомендуют властям страны следовать стратегии «Удерживай и наращивай». Речь идет об удержании территорий и наращивании собственного производства оружия.

NYT подчеркнула, что целью ВСУ будет «создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности». Благодаря этому у Украины появится шанс для содержательных переговоров в 2024 или в 2025 годах.

Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет предпосылок для начала мирных переговоров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продвигаемая Украиной «формула мира» обсуждается без участия России, что само по себе является абсурдом.