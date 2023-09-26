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«На мой взгляд, эта статья носит больше фейковый характер и не отражает реальности в полной мере. Но определенную тенденцию, связанную с нарастанием противоречий между союзниками Украины и, прежде всего, странами Евросоюза, она все-таки отчасти фиксирует», - сказал он.

По мнению специалиста, говорить о том, что Украина станет одним из субъектов изменений существующей власти в Польше, нельзя. Мозолин объяснил это тем, что обе страны в своей внешней политике не являются самостоятельными субъектами. Но он согласился, что в отношениях стран Запада произошли изменения.

Доминика Косич со ссылкой на свои источники заявила, что власти Германии и Франции предложили киевскому режиму сделку - помочь свергнуть правительство Польши в обмен на ускоренное членство в Евросоюзе.

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