Украине и Израилю предрекли борьбу за западное оружие
Власти Украины и Израиля будут бороться за поставки оружия из-за ограниченных ресурсов НАТО. Таким мнением поделился обозреватель Welt Кристоф Шильц.
По словам журналиста, страны НАТО уже начали беспокоится за собственную обороноспособность, ведь запасы их вооружений сильно истощены после помощи ВСУ.
«В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем противовоздушной обороны, в них нуждаются и Израиль, и Украина», - заявил он.
По словам Шильца, в кулуарах НАТО уже активно ведут обсуждение «конкуренции за ресурсы».
«Отдать оружие можно только один раз», - рассказал обозревателю западный анонимный дипломат.
Владимир Зеленский, в свою очередь, настолько «встревожен» сложившейся ситуации, поэтому решил в личном порядке попросить у НАТО увеличения поставок оружия.
Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски ранее предположил что противостояние Израиля и ХАМАС стало худшим сценарием для Украины. По его словам, США начнут терять интерес к конфликту в Европе и полностью сконцентрируется на Ближнем Востоке.