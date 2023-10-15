Украине и Израилю предрекли борьбу за западное оружие

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По словам журналиста, страны НАТО уже начали беспокоится за собственную обороноспособность, ведь запасы их вооружений сильно истощены после помощи ВСУ.

«В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем противовоздушной обороны, в них нуждаются и Израиль, и Украина», - заявил он.

По словам Шильца, в кулуарах НАТО уже активно ведут обсуждение «конкуренции за ресурсы».

«Отдать оружие можно только один раз», - рассказал обозревателю западный анонимный дипломат.

Владимир Зеленский, в свою очередь, настолько «встревожен» сложившейся ситуации, поэтому решил в личном порядке попросить у НАТО увеличения поставок оружия.

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски ранее предположил что противостояние Израиля и ХАМАС стало худшим сценарием для Украины. По его словам, США начнут терять интерес к конфликту в Европе и полностью сконцентрируется на Ближнем Востоке.