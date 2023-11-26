26 ноября 2023, 18:28

Украинцы признались в усталости от конфликта с Россией

РИА «Новости»
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Украинский волонтер признал усталость населения от конфликта с Россией. Его слова привела газета El Pais.

«Многие меня спрашивают о состоянии украинцев от конфликта. Усталость, конечно же, есть», - сказал он.

Газета The Washington Post ранее опубликовала материал о растущем расколе внутри украинского общества на фоне неудач в зоне боевых действий и разгорающейся политической борьбе в высших эшелонах власти.

Некоторые западные аналитики сообщали о вероятном конфликте между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

При этом Государственный департамент США настоял на продолжении конфликта. Представитель ведомства Джеймс О’Брайен заявил, что на данный момент это является прямой необходимостью.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что администрация президента США постарается не допустить завершения конфликта.

Россия Украина
26 ноября 2023, 22:19
Раскрыта личность освобожденного ХАМАС россиянина
РИА «Новости»
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Российского гражданина, освобожденного из плена ХАМАС, зовут Рон Олегович Кривой, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА «Новости» со ссылкой на волонтерскую организацию «Форум семей заложников и пропавших без вести» сообщило, что мужчина работал звукооператором на фестивале Nature Party в израильском кибуце Реим, который подвергся нападению ХАМАС 7 октября.

«Рон Кривой: 25 лет, любит вечеринки, путешествия и наслаждаться жизнью. По-настоящему любит музыку и мечтает о карьере в мире звука и музыки. Сейчас он работает на стройке. Он окружен многочисленными друзьями и очень семейный, дружелюбный и надежный человек. Живет в Кармиэле и был похищен с фестиваля в Реиме, когда работал там в звуковой команде», - сказано в заявлении организации.

Россиянин находился в плену у ХАМАС 51 день. Его сестра Джулия рассказала изданию Times of Israel , что сначала он сумел убежать от вооруженных людей и прятался в яме.

Ранее Захарова сообщила, что движение ХАМАС освободило российского гражданина вне рамок списка об обмене. Освобождение стало следствием прямых договоренностей между российскими дипломатами и представителями ХАМАС.

ХАМАС заявил, что решение об освобождении россиянина было принято « в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции».

Ранее власти Израиля и руководство ХАМАС договорились о временном прекращении огня на четыре дня для обмена заложников на арестованных палестинцев в израильских тюрьмах. В воскресенье, 26 ноября, Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников , в числе которых оказались 13 израильтян и семь иностранцев. По данным Израиля, ХАМАС продолжает удерживать на территории сектора Газа примерно 215 заложников.

Российского гражданина, освобожденного из плена ХАМАС, зовут Рон Олегович Кривой, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА «Новости» со ссылкой на волонтерскую организацию «Форум семей заложников и пропавших без вести» сообщило, что мужчина работал звукооператором на фестивале Nature Party в израильском кибуце Реим, который подвергся нападению ХАМАС 7 октября.

Израиль Мария Захарова МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины Палестина
26 ноября 2023, 20:51
Связанный с Израилем нефтяной танкер захватили в Йемене
Unsplash
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Неизвестные захватили связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park у побережья Йемена. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Частная информационно-аналитическая фирма заявляет, что нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен, неизвестными силами», - отметили в публикации.

Представители частной информационно-аналитической фирмы Ambrey уточнили изданию, что корабль принадлежит фирме Zodiac Maritime. Военно-морские силы США уже уведомили о произошедшем, после этого суда попросили «держаться в стороне от этой зоны».

Позже анонимный американский чиновник заявил, что захват танкера устроили несколько «неизвестных вооруженных лиц». Он отметил, что силы США и коалиции внимательно отслеживают обстановку.

Ранее в Черном море на мине подорвался балкер , перевозивший зерно из украинского порта. Загруженное пшеницей судно под флагом Либерии шло из порта Южный.

США Израиль
26 ноября 2023, 19:07
Германия пожаловалась на ослабление армии из-за помощи Украине
Global Look Press
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Немецкая армия столкнулись с нехваткой военной техники и боеприпасов из-за масштабных поставок Украине. Об этом агентству DPA сообщил заместитель главы фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Йохан Вадефуль

По его словам, если конфликт начнется прямо сейчас, то Германия не сможет продержаться и двух дней.

«Нам нечем воевать. Некоторые подразделения выстоят в бою всего два дня, это максимум. Катастрофический результат для Германии», - сказал политик.

Вадефуль отметил, что также в тупик зашел процесс модернизации немецкой армии.

«Мы приняли слишком мало мер для укрепления собственного военного потенциала. Заказы вооружений и техники идут, но непосредственно немецкие военные пока что ничего из них не получили», - добавил заместитель главы фракции.

Ранее стало известно, что правительство Германии в 2024 году выделит на помощь Украине четыре миллиарда евро.

Германия Военные Украина
26 ноября 2023, 19:01
Детали возвращения россиянина из плена ХАМАС раскрыли в МИД
РИА «Новости»
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Освобождение россиянина из плена ХАМАС произошло вне рамок списка об обмене. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале, это является следствием прямых договоренностей между представителями России и движением.

«Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта», - написала она.

В ближайшее время освобожденного жителя Израиля посетят дипломаты. Захарова также отметила, что МИД продолжит работу по освобождению россиян вне списка об обмене.

Палестинское движение ХАМАС освободило заложника с российским гражданством и передало его Международному комитету Красного Креста. Решение освободить россиянина ХАМАС принял «в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции».

Освобождение россиянина из плена ХАМАС произошло вне рамок списка об обмене. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале , это является следствием прямых договоренностей между представителями России и движением.

Мария Захарова МИД РФ Палестина

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