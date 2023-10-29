«Обратившиеся нам откровенно сказали, что украинская сторона намекала на наличие у них проблем некоего политического измерения», - отметил он.

По словам Лукьянцева, Россия старается разобрать каждое обращение, которые продолжают поступать до сих пор.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее рассказал, как сбежавшие в Европу украинки просили помочь им вернуть детей. Беженки столкнулись с проблемой изъятия детей европейскими властями. Представитель России назвал воровство детей и их эксплуатацию в Европе проблемой, которую на Западе не замечают.

Ранее сообщалось, что британцы стали массово жаловаться на украинских переселенцев, в частности, на женщин. Те откровенно мошенничали и покупали предметы роскоши.