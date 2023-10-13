Украинцы не выдержали «мучительных» условий в люксовом отеле в Британии

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Украинцам не понравились «мучительные условия», с которыми они столкнулись им в Хайленде, Шотландии. Так, поводом для возмущения стало то, что здание отеля «кишело паразитами», а в меню им предлагали только наггетсы и картошка фри. Также постояльцы Strathspey возмутились тем, что в 85 занятых ими номерах пять дней не меняли полотенца и постельное белье.

Руководство Strathspey назвало нарушения «вопиющими». В итоге управляющего гостиницы уволили. Он подал иск о несправедливом увольнении, но суд отклонил его, признав менеджера виновным в произошедшем.

Ранее стало известно, что украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма якобы от ирландского Министерства юстиции о необходимости возвращения на Украину. В фейковых письмах утверждалось, что были направлены запросы для возвращения украинских беженцев на родину для прохождения службы в ВСУ.