Украинцев призвали готовиться к тяжелейшим последствиям от решения США

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«Недолго осталось, времени совсем мало <…>. США прекратят (помощь - прим. ред.) в ближайшее время», - заявил Соскин.

Из-за ситуации с Израилем Вашингтон, как считает бывший советник Кучмы, перестанет поддерживать Киев уже после ноября. Европа, по его словам, также не сможет помочь Украине.

«Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия», - резюмировал Соскин.

Ранее Соскин отмечал, что безрезультатное контрнаступление украинских военных привело к моральному разложению бойцов ВСУ. Соскин обратил внимание на то, что украинская армия за четыре месяца в результате своего контрнаступления не смогла добиться никаких серьезных достижений. Это при том, что ВСУ продолжают нести тяжелые потери в вооружении и личном составе.