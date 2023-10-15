Украинцев призвали готовиться к тяжелейшим последствиям от решения США
Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу США от помощи Киеву из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Мнение по этому вопросу он высказал на своем YouTube-канале.
«Недолго осталось, времени совсем мало <…>. США прекратят (помощь - прим. ред.) в ближайшее время», - заявил Соскин.
Из-за ситуации с Израилем Вашингтон, как считает бывший советник Кучмы, перестанет поддерживать Киев уже после ноября. Европа, по его словам, также не сможет помочь Украине.
«Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия», - резюмировал Соскин.
Ранее Соскин отмечал, что безрезультатное контрнаступление украинских военных привело к моральному разложению бойцов ВСУ. Соскин обратил внимание на то, что украинская армия за четыре месяца в результате своего контрнаступления не смогла добиться никаких серьезных достижений. Это при том, что ВСУ продолжают нести тяжелые потери в вооружении и личном составе.