Украинцев предупредили о высокой цене за принятый Радой бюджет страны

Она подчеркнула, что все доходы на Украине направляют на потребности обороны. Партнеры страны не позволяют за собственные средства финансировать ни зарплаты военным, ни закупать военную технику.

«Поэтому что заработали - отправили на оборону, а остальные расходы - выплата пенсий, зарплат учителям, врачам поступают в плоскость бюджета. Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнеров, мы должны будем сокращать эти расходы», - пояснила Пидласа.

При таком раскладе, добавила парламентарий, удар придется на гуманитарную сферу - например, учебные заведения ощутят нехватку учебников, а больницы - оборудования.

«Поэтому это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», - обратила внимание глава профильного комитета.

МВФ, по ее словам, уже подтвердил Украине выделение 5,4 миллиарда долларов. Правда, в случае выполнения всех поставленных условий. Предварительно согласились выделить средства правительства Канады и Японии: они хотят предоставить порядка трех миллиардов долларов.

В США, по данным USAID, бюджетных средств для поддержки украинских властей, уже нет. Поэтому и поток гуманитарной помощи от американцев может скоро иссякнуть.