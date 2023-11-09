Украинцев предупредили о высокой цене за принятый Радой бюджет страны
Верховная рада Украины приняла бюджет страны на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (свыше 43 миллиардов долларов). Если кабмину не удастся договориться с партнерами о покрытии расходов, расплачиваться в итоге придется украинцам. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» заявила председатель комитета по вопросам бюджета парламента республики Роксолана Пидласа.
Она подчеркнула, что все доходы на Украине направляют на потребности обороны. Партнеры страны не позволяют за собственные средства финансировать ни зарплаты военным, ни закупать военную технику.
«Поэтому что заработали - отправили на оборону, а остальные расходы - выплата пенсий, зарплат учителям, врачам поступают в плоскость бюджета. Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнеров, мы должны будем сокращать эти расходы», - пояснила Пидласа.
При таком раскладе, добавила парламентарий, удар придется на гуманитарную сферу - например, учебные заведения ощутят нехватку учебников, а больницы - оборудования.
«Поэтому это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», - обратила внимание глава профильного комитета.
МВФ, по ее словам, уже подтвердил Украине выделение 5,4 миллиарда долларов. Правда, в случае выполнения всех поставленных условий. Предварительно согласились выделить средства правительства Канады и Японии: они хотят предоставить порядка трех миллиардов долларов.
В США, по данным USAID, бюджетных средств для поддержки украинских властей, уже нет. Поэтому и поток гуманитарной помощи от американцев может скоро иссякнуть.