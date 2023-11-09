09 ноября 2023, 22:54

Украинцев предупредили о высокой цене за принятый Радой бюджет страны

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Верховная рада Украины приняла бюджет страны на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (свыше 43 миллиардов долларов). Если кабмину не удастся договориться с партнерами о покрытии расходов, расплачиваться в итоге придется украинцам. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» заявила председатель комитета по вопросам бюджета парламента республики Роксолана Пидласа.

Она подчеркнула, что все доходы на Украине направляют на потребности обороны. Партнеры страны не позволяют за собственные средства финансировать ни зарплаты военным, ни закупать военную технику.

«Поэтому что заработали - отправили на оборону, а остальные расходы - выплата пенсий, зарплат учителям, врачам поступают в плоскость бюджета. Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнеров, мы должны будем сокращать эти расходы», - пояснила Пидласа.

При таком раскладе, добавила парламентарий, удар придется на гуманитарную сферу - например, учебные заведения ощутят нехватку учебников, а больницы - оборудования.

«Поэтому это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней», - обратила внимание глава профильного комитета.

МВФ, по ее словам, уже подтвердил Украине выделение 5,4 миллиарда долларов. Правда, в случае выполнения всех поставленных условий. Предварительно согласились выделить средства правительства Канады и Японии: они хотят предоставить порядка трех миллиардов долларов.

В США, по данным USAID, бюджетных средств для поддержки украинских властей, уже нет. Поэтому и поток гуманитарной помощи от американцев может скоро иссякнуть.

Верховная рада Украина
09 ноября 2023, 22:32
Покаяние означает расплату. Польша стребует с Украины за вступление в ЕС по полной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На пути в Евросоюз Украину ждет множество препятствий. Но самым опасным среди них — в первую очередь, из-за вероятных последствий — станет требование Польши эксгумировать жертв Волынской резни. Если киевский режим на это согласится, то фактически признается в геноциде поляков, пояснил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Еще один важный вопрос - «покаяться» всегда идет в комплекте с «платить». А поляки очень любят, когда им платят, и с голов украинцев в этом плане не слезут. Счет выставят такой, что мало не покажется: украинцы должны будут несколько поколений пахать только на то, чтобы поляки их простили.

Хотя… Поляки могут взять и землей. В принципе, может, они к этому делу и ведут. Проблема только в том, что к тому времени проевропейская Украина и будет представлять из себя только два региона - Волынь и Галицию. И тогда пропадает сам смысл существования независимой Украины.

Впрочем, его нет и сейчас. И, вполне возможно, скоро уже никакой Украины, бодро идущей в Европу, уже и не будет. Может, поляки тогда и обидятся, но ничего, как-нибудь переживут.

На пути в Евросоюз Украину ждет множество препятствий. Но самым опасным среди них - в первую очередь, из-за вероятных последствий - станет требование Польши эксгумировать жертв Волынской резни. Если киевский режим на это согласится, то фактически признается в геноциде поляков, пояснил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Начнем с того, что Польша непременно потребует от Украины покаяния. И не простого, а масштабного, которое будет включать в себя и осуждение тех, кто этот геноцид осуществлял.

А все эти милые люди ныне являются национальными героями Украины, внесены в пантеон, их именами называют улицы и им ставят памятники. Да и вся украинская идеология построена на «творческом» наследии этих самых упырей, и покаяние для Украины будет означать фактически потерю ею современной идентичности.

Среди множества подводных камней, которые находятся на пути Украины в Евросоюз, один из самых опасных - требование Польши об эксгумации жертв Волынской резни. Вроде бы не очень большое, но чрезвычайно болезненное для Украины. Особенно, в своих последствиях.

Международные отношения Евросоюз Украина Польша
09 ноября 2023, 21:59
Дрон атаковал военную базу США в Ираке
U.S. Department of Defense
Читайте нас в: Google Новости
Взрыв прогремел в районе американской военной базы «Харир» в Эрбиль в Иракском Курдистане. Об этом сообщило информационное агентство Shafaq News.

По сообщению агентства, в окрестностях базы был отчетливо слышен звук взрыва. Предположительно, базу атаковал военный беспилотник.

Утром в четверг, 9 ноября, стало известно, что по базе США, расположенной в районе месторождения нефти Эль-Омар на востоке Сирии, выпустили 15 ракет. Ответственность за атаку взяли на себя представители шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Последствия удара пока неизвестны, сведений о раненых или погибших военных тоже нет.

В этот же день «Исламское сопротивление Ирака» атаковало американскую базу, находящуюся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет.

Отряды шиитского движения также ударили по американской базе, находящейся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет. Последствия этой атаки также неизвестны.

США Сирия Военные Нефть Оружие
09 ноября 2023, 21:39
Байден не одобрит проект помощи Израилю без средств для Украины
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден не станет поддерживать возможный законопроект конгресса о выделении помощи Израилю без средств для Украины. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, написал ТАСС.

Она отметила, что пока сложно давать прогнозы по поводу того, каким именно выйдет законопроект.

«Мы хотим видеть, как Конгресс продвигается вперед в финансировании важнейших приоритетов. <…> Поэтому мы не примем отдельный законопроект, касающийся только Израиля, который оставляет Украину без поддержки», - пояснила представительница Белого дома.

Представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о срочной помощи Израилю без Украины. Сенаторы-демократы планируют представить собственный законопроект о дополнительном финансировании двух стран.

В конце октября Республиканская партия разработала законопроект о выделении средств на помощь Израилю без Украины. В связи с этим Белый дом предупредил, что Джо Байден может наложить вето на этот законопроект, если его примет конгресс.

США Украина Джо Байден
09 ноября 2023, 21:01
Саммит по Украине оказался под угрозой срыва из-за Ближнего Востока
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В Киеве надеялись организовать саммит по вопросу урегулирования конфликта на Украине до конца 2023 года, но он может не состояться из-за происходящего между Израилем и Палестиной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Стремление Украины провести саммит высокого уровня ослабевает из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке», - указали в материале.

По данным издания, из-за конфликта на Ближнем Востоке между США и рядом других стран произошли разногласия. Речь идет об арабских державах и некоторых государствах Запада. По итогам саммита украинские власти «надеялись привлечь именно эти государства на свою сторону».

Американские журналисты предположили, что украинский саммит могут не собрать даже до конца текущего года, ведь данная инициатива постепенно «теряет обороты».

Агентство Bloomberg ранее предположило, что мирный саммит Украины на Мальте закончился провалом из-за смещения фокуса внимания на Ближний Восток.

Саммиты США Израиль Украина

Новости по теме