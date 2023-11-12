Украинцам разрешили жаловаться на «антиукраинских» водителей

«Сервис такси Uklon ввел новую функцию - жалоба на антиукраинскую позицию водителя», - указали в сообщении.

По данным издания, возможность подать жалобу появилась в меню оценки поездки. Если пассажир выберет для оценки поездки одну или две звезды, то среди претензий к водителю он сможет указать антиукраинскую позицию.

Ранее в Киеве таксист высадил из машины двух пассажирок , которые требовали, чтобы он общался с ними исключительно на мове. Водитель спокойно ответил, что отменяет заказ и вынес вещи женщин из автомобиля. После этого его уволили. Позже мужчина записал видеообращение , в котором поблагодарил всех за поддержу на русском языке.

В конце октября стало известно, что в Киевском национальном университете отменили изучение русского и белорусского языков.