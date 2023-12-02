Украина заявила о резком сокращении экспорта из-за блокады границы с Польшей

Она отметила, что в прошлом месяце объем экспорта продукции с Украины достиг 9,2 миллиона тонн.

«На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу - 282 тысячи тонн. И этот объем на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики», - рассказала Свириденко.

Министр добавил, что на некоторых пунктах пропуска экспорт снизился вдвое, а то и практически замер. По ее словам, власти Украины работают над урегулированием ситуации и надеются на улаживание проблемы путем диалога сторон.

Убытки Украины от закрытия польской границы составили миллиард евро. При этом вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил журналистам, что противоречия между его страной и Украиной возникли бы в любом случае и не связаны с СВО - Польша считает, что ее экономике угрожает евроинтеграция Украины.