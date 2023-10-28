Украина запросила у США помощи в организации самодельной системы ПВО

Авторы пояснили, что речь идет о совмещении западного оружия с советскими образцами, которые остались на украинских складах. Перейти на такие гибриды украинские власти заставили приближение зимы и необходимая защита энергообъектов.

По словам представителей США, со своей стороны они предоставят ракеты «земля-воздух», которые украинские военные станут запускать через модифицированные советские пусковые установки.

Проверку на американских полигонах прошли пока две новые системы. Первую создали из пусковой установки «Бук», через которую запустят ракеты Sea Sparrow. Вторая представляет собой советский радар, способный поражать воздушные цели снарядами Sidewinder.

Также существует еще третья система ПВО, которую американские военные назвали возвращенной к жизни реликвией.

Все комплексы после испытаний в США доставят на Украину осенью и поставят на защиту объектов энергосистемы. «Страна отчаянно нуждается в усилении средств противовоздушной обороны», - отметили авторы материала.

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее предложил решить нехватку систем ПВО предстоящей зимой при помощи аренды вооружений у других стран. Он пояснил, что рассчитывать на бесплатную помощь в этом вопросе уже не приходится.