Украина заминировала границы с Россией и Белоруссией

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Он пояснил, что речь идет о заминированных участка Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей, которые граничат с Белоруссией.

«В землю на территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей зарыты 500 тысяч мин. А нужно еще больше», - уточнил Селезнев.

По его словам, такую же работу необходимо провести на всех участках фронта, чтобы остановить новое продвижение российских войск.

В конце августа несколько таких мин, установленных на проходящем через границу Украины и Белоруссии железнодорожном мосту, взорвались. Причиной детонации представители украинской Госпогранслужбы назвали удар молнии.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить военную группировку на северном направлении. Тогда же командующий ВСУ на этом участке Сергей Наев заявил о начале масштабного минирования.