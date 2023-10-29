«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только затем, чтобы он начал войну», - объяснил Сарджвеладзе.

По его словам, украинская власть пытается воздействовать на Грузию, чтобы та открыла второй фронт против России. Сторонником этой идеи стал секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

В период президентствования Петра Порошенко Саакашвили возглавлял Одесскую область, однако позже его лишили этой должности и украинского гражданства. Второй раз политик получил паспорт республики, когда ее возглавил Владимир Зеленский.

В октябре 2021 года Саакашвили задержали во время незаконного въезда в Грузию. В отношении экс-президента страны возбудили несколько уголовных дел, по двум из которых его приговорили к девяти годам лишения свободы. В тюрьме политик жаловался на плохое самочувствие. У него развилось около 20 заболеваний.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что ответственность за ситуацию в Южной Осетии в августе 2008 года лежит на Михаиле Саакашвили.