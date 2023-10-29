Украина захотела ударить по России с грузинского фронта
На Украине появилось много желающих вновь увидеть Михаила Саакашвили на посту президента Грузии. За счет него руководство республики хочет надавить на Россию с нового фронта, заявил председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михаила Сарджвеладзе. Его процитировал Sputnik.
«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только затем, чтобы он начал войну», - объяснил Сарджвеладзе.
По его словам, украинская власть пытается воздействовать на Грузию, чтобы та открыла второй фронт против России. Сторонником этой идеи стал секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.
В период президентствования Петра Порошенко Саакашвили возглавлял Одесскую область, однако позже его лишили этой должности и украинского гражданства. Второй раз политик получил паспорт республики, когда ее возглавил Владимир Зеленский.
В октябре 2021 года Саакашвили задержали во время незаконного въезда в Грузию. В отношении экс-президента страны возбудили несколько уголовных дел, по двум из которых его приговорили к девяти годам лишения свободы. В тюрьме политик жаловался на плохое самочувствие. У него развилось около 20 заболеваний.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что ответственность за ситуацию в Южной Осетии в августе 2008 года лежит на Михаиле Саакашвили.