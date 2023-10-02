Украина захотела «первосортного» вступления в Евросоюз
Украину устроит только полноценное членство в Европейском союзе без альтернативных вариантов интеграции. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, его процитировали «Известия».
«Украина является первосортным государством, поэтому ничего, кроме первосортного членства, нас не устраивает», - заявил Кулеба.
Глава украинского МИД заявил, что сигнал Киева Евросоюзу заключается в том, что нельзя допустить ситуации, чтобы реформы ЕС использовались как инструмент манипуляции для торможения вступления в союз стран-кандидатов, в том числе Украины.
Проблемы со вступлением в Евросоюз у Украины могут возникнуть из-за выборов в Польше. Правительство страны может оборвать путь Украины в ЕС, если на выборах победят националистически настроенные партии.