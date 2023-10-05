Украина взяла на себя ответственность за кибератаки на российские аэропорты
За кибератаками на российские аэропорты стоят украинские хакеры, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. В своем Telegram-канале он написал, что из-за их действий сайты воздушных гаваней в РФ выходят из строя практически ежедневно.
«IT-армия остановила работу крупнейших аэропортов РФ - кибернаступ продолжается», - написал Федоров.
По его словам, в результате подобных атак «теряются данные», а работа перевозчиков останавливается. Украинский министр добавил, что хакеры «постоянно прокачивают» навыки и готовят «новые сюрпризы» для России.
«IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo», - уточнил Михаил Федоров.
Утром 28 сентября система Leonardo дала сбой. По данным специалистов Ростеха, это могло случиться после кибератаки из-за рубежа. Хакер Дмитрий Артимович рассказал «360», что злоумышленники не должны были знать, где находятся информационные центры и как получить доступ к ним. Эксперт добавил - можно говорить о инфраструктурном просчете авиакомпаний, который пользуются пострадавшей системой.