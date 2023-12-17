Украина вычеркнула Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии», - указали в НАПК.

Raiffeisen Bank International - одна из крупнейших австрийских банковских групп со штаб-квартирой в Вене. Raiffeisen Bank работает в 24 странах. В Центральной и Восточной Европе он охватывает 12 стран, пять из которых являются членами Евросоюза, с дочерними банками.

В списке «спонсоров войны» Raiffeisen Bank находился с марта 2023 года из-за того, что продолжил деятельность в России. Австрийская банковская группа обещала уйти из РФ до конца 2023 года, но отложила дату.