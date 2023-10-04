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«Согласно оценкам ЕС, Украина имеет право на 186 миллиардов евро после вступления», - отметило издание.

Согласно документу, страны Евросоюза станут вкладывать в бюджет ЕС больше денег, чем будут получать из него. Присоединение Украины к объединению обернется глубокими финансовыми и политическими последствиями, добавляет газета.

Членство девяти новых стран в Евросоюзе обойдется бюджету ЕС примерно 256,8 миллиарда евро. По информации газеты, входящим в объединение государствам придется сократить субсидии фермерам примерно на одну пятую.

«Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время являются получателями, станут донорами», - заключило издание.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина вступит в Евросоюз в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий. Он также выразил надежду на то, что к блоку в скором времени присоединятся и другие страны.