Он напомнил, что украинские тайные операции и диверсии не столько вредят России, сколько подталкивают граждан встать на защиту своей страны. Кроме того, действия Украины, которой помогают США и государства Евросоюза, могут повлечь за собой ответную реакцию.

«Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада. - Прим. ред.)», - отметил ученый.

Галеотти добавил, что США могут потерять контроль над украинскими спецслужбами. Такое развитие событий приведет к негативным последствиям для Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расследовать деятельность американских спецслужб на Украине. Он заявил, что ФБР стояла за организацией антиизраильских протестов в Махачкале.