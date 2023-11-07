Формальную точку в этом вопросе поставил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что не видит возможности в проведении голосования.

Сохранение вертикалей власти Я делаю ставку на то, что в ближайшее время на Украине никаких выборов не будет. Это означает сохранение действующей власти на всех вертикалях, начиная от президента, заканчивая муниципальными депутатами. Фактически этот демократический институт прекратит свое существование на Украине.

Официальный дискурс европейской политики заключается в том, что Украина является демократическим государством со свободой слова и свободой выбора, свободой вероисповедания. Это такая идеалистическая картина мира, которую политики и СМИ показывают избирателям и зрителям, чтобы объяснить свою поддержку. Но в реальности дела обстоят совсем не так.

Власти страны отменили свободу вероисповедания, начав преследовать верующих Русской православной церкви, но Запад не обратил на это никакого внимания. Отмену права на свободу выбора замолчать не удастся.

Образ Украины Политическая дилемма То же самое касается и политических партий, которые фактически представляют интересы крупных бизнесменов.

Такая же ситуация складывалась в России в 90-е годы. Только наша страна провела усовершенствование политической системы, а Украина - нет.

Далее - его прямая речь.

Западным политикам и журналистам придется объясниться со своими согражданами, по какой причине они поддерживают недемократическое государство. Найти достойные аргументы для своей пропаганды они вряд ли смогут.

Западу необходимо сохранить образ Украины как демократической страны. Поэтому европейское и американское руководство постоянно толкает [президента Владимира] Зеленского на соблюдение демократических норм, которые предусматривают смену лидера страны путем голосования.

Но действующая политическая власть пользуется введенным ей военным положением. Потому что любой конфликт для них - это прекрасная возможность сохранить себя. При этом элиты прекрасно понимают, что решения Зеленского не особо популярны у жителей страны, но отказаться от власти он не могут.