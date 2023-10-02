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Республиканцы в Конгрессе Соединенных Штатов добились того, чтобы проект бюджета не предусматривал выделения средств киевскому режиму. При этом недавно в Словакии на парламентских выборах победу одержала партия Smer, которая выступает против поддержки Украины, напомнил Коллинсон.

«Удары по Украине со стороны США и Словакии последовали за ее размолвкой по вопросу экспорта зерна с Польшей - одним из первых и самых верных союзников Киева», - написал обозреватель.

Каждое такое событие показывает, что военная и финансовая поддержка киевского режима все больше начинает зависеть от избирательных кампаний в странах Запада. Сложившаяся ситуация может помочь России, подчеркнул Коллинсон.

Ранее администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине. Причиной тому стало отсутствие долгосрочного финансирования.