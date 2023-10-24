Украина снова пригрозила разрушить Крымский мост

«Разумеется, этот мост будет разрушен, но тогда, когда этого будет требовать ситуация», - сказал Плетенчук.

По словам представителя ВМС Украины, уничтожать Крымский мост «для поднятия настроения» не имеет смысла. Киевский режим обязательно разрушит объект, когда потребуется «обрезать логические хвосты Крыма» и превратить его из полуострова в остров, пообещал Плетенчук.

Он добавил, что для защиты моста используют серьезные меры. По словам представителя ВМС Украины, безопасность объекта обеспечивают средства аэрозольной маскировки, боновые заграждения и якобы «боевые дельфины».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ВСУ применяли при атаке на Крымский мост морские дроны , разработанные при участии ЦРУ. По данным издания, при этом американские чиновники выражали опасения в отдельных случаях, в том числе при ударе по мосту в 2022 году.